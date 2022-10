Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a consacré une partie importante de son discours d'une heure à l'assemblée générale du club à la Superleague, expliquant aux membres pourquoi ils doivent aller de l'avant avec le projet, qui n'est actuellement lié qu'au FC Barcelone et à la Juventus.

Tebas a du répondant

Il a également inclus un passage sur la Liga, comme référencé par Marca. "Comment La Liga peut-elle célébrer la vente de son produit au même prix qu'il y a quatre ans comme un succès, alors que nous sommes dans un contexte d'inflation ? La perte de membres payant des abonnements a chuté de 40% et la solution est... augmenter les prix. Le rendre plus cher pour ceux qui restent".



Il n'a pas fallu longtemps à Tebas pour répondre sur son compte Twitter. "Il confond les pommes et les poires en comparant d'autres cultures et d'autres sports. Son analyse des données et des marchés est celle d'un parieur dans un bar. FP [Florentino Perez], ne nous protège pas !"