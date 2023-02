Liga : la belle déclaration d’Antoine Griezmann pour son club l’Atlético Madrid

Tout va bien pour Antoine Griezmann cette saison. Après un mondial convainquant avec l'Équipe de France au Qatar, le joueur âgé de 31 ans poursuit sur cette lancée sous le maillot de l’Atlético Madrid. Preuve en est, c’est ce dernier qui a inscrit le but de la victoire face à l'Athletic Bilbao (1-0) le week-end dernier. De bon augure alors que les Colchoneros se déplacent chez son rival le Real Madrid en fin d’après-midi (18h). A l’occasion d’un entretien accordé à LaLiga World, l’international français a une nouvelle fois clamé son amour pour l’Atlético Madrid.

« Chaque minute, chaque seconde est une fierté de porter cet écusson, de jouer pour ce coach et ses coéquipiers. Je me suis beaucoup préparé l’été à Ibiza avec ma famille, je me suis levé à 7h du matin pour m’entraîner, je suis en pleine forme, à mon poids de 2016, je vais très bien (…) Le derby est un match très important, marqué en rouge sur le calendrier. Quand on porte ce maillot dans ce stade, on doit tout donner, gagner et briser la mauvaise série que nous avons entamée » indique t-il à propos de ce dernier.