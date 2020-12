Liga : Kevin Rodrigues, comme Raphaël Guerreiro ?

La trajectoire de sa carrière a véritablement de quoi étonner. Âgé aujourd'hui de 26 ans, l'arrière gauche international portugais Kevin Rodrigues évolue cette saison du côté d'Eibar en Espagne. En effet, le 12 septembre dernier, le natif de Bayonne a débarqué, en prêt, en provenance de la Real Sociedad, club auquel il appartient depuis 2015. Un deuxième prêt consécutif, après celui effectué du côté de Leganés, la saison passée.

Depuis son arrivée en Espagne, le numéro 24 s'est particulièrement fait remarquer, au niveau de ses performances sur le terrain, au point de taper dans l'œil d'un certain Fernando Santos. En effet, le 3 novembre 2017, l'actuel sélectionneur du Portugal (66 ans), en poste depuis la fin du mois de septembre 2014, l'avait alors appelé une première fois. Une convocation qui s'est ensuite rapidement enchaînée avec une première sélection.

Rodrigues a joué à trois reprises avec le Portugal



Le 10 novembre de cette même année, Rodrigues avait ainsi eu l'opportunité de disputer sa première rencontre avec le Portugal, en étant titularisé d'entrée contre l'Arabie saoudite, pour une victoire finale (3-0). Au total, l'arrière gauche a ainsi connu trois capes avec la Seleção. Toujours est-il que même encore aujourd'hui, Kevin Rodrigues semble présenter une alternative plus que crédible à ce poste de latéral gauche, à un certain Raphaël Guerreiro. D'ailleurs, les deux joueurs ont également quelques similitudes au niveau de la carrière menée et de leur trajectoire. Formé du côté de Toulouse, Rodrigues avait tenté de rebondir à Dijon.

Ayant surtout joué en équipe réserve, le Franco-Portugais avait ensuite, en 2015, tenté le grand saut en Espagne, âgé de seulement 21 ans. Un choix de carrière qui semble lui convenir, encore aujourd'hui. Quant à Guerreiro, né du côté du Blanc-Mesnil, il s'épanouit du côté du Borussia Dortmund, depuis désormais quatre ans et ses 22 ans, après avoir fait ses classes au SM Caen, son club formateur, avant de rejoindre le FC Lorient, où il s'était alors révélé.