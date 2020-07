Liga : Karim Benzema élu joueur du mois de juin

Sa talonnade contre l'Espanyol dans les mémoires

La Liga a connu un coup d'arrêt le 12 mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus. Le championnat d'Espagne a depuis repris en juin dernier avec un duel à suivre pour le titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour le moment, le club merengue, qui compte un match en moins à disputer face à Alavés ce vendredi soir (22 heures) est leader avec un point d'avance. Karim Benzema, lui, a été décisif pour son équipe. En juin, il a notamment marqué trois fois et offert une passe décisive.



Ce vendredi, le Français a été élu joueur du mois de juin en Liga. Face à l'Espanyol Barcelone (1-0), il avait réalisé un geste superbe, avec une talonnade décisive pour le but de Casemiro. Zinédine Zidane n'avait alors pas caché son admiration pour Benzema. "Cela ne me surprend pas. C'est un joueur qui invente des choses. Et puis Casemiro est là. Cela peut être l'une des plus belles actions de ce championnat", avait indiqué le coach du Real Madrid. Encore en course en Ligue des champions avec un huitième de finale retour à disputer contre Manchester City (défaite 1-0 à l'aller), le club merengue affrontera la Juventus ou l'OL, en cas de qualification en quart de finale. Avant de, possiblement, jouer contre Naples, le FC Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich, en demi-finale.