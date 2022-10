Liga (J8) : Le Real fait le boulot à Getafe

Sans Karim Benzema, à nouveau indisponible sur blessure, le Real Madrid devait tout de même repartir de l'avant, histoire de récupérer la tête du championnat au Barça - qui s'en est emparée la semaine dernière. C'est fait, certes sans briller, mais qu'importe, sur la pelouse du club voisin de Getafe (0-1) grâce à un but de la tête d'Eder Militao sur corner dès la troisième minute de jeu. Avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni tous les deux associés au milieu de terrain, et donc avec Vinicius Jr. en seul leader offensif, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre dans ce match, hormis ce but refusé pour hors-jeu à Rodrygo peu avant l'heure de jeu (57eme). Et les Madrilènes reprennent donc les commandes, en attendant le match de Barcelone face au Celta Vigo dimanche soir.



Au coup de sifflet final, Dani Carvajal mettait logiquement en lumière "le niveau défensif" de son équipe : "C'était la clé. Ne pas prendre de but nous a amené la victoire. Notre objectif était de prendre ces trois points, on peut dormir en tant que leaders et mettre la pression sur le Barça. On aurait aimé marquer plus d'un but, c'est sûr, mais ça donne encore plus de valeur à ce succès de gagner 1-0 que de ne pas encaisser de but." A noter l'entrée en jeu de Jordan Amavi pour Getafe, en seconde période, mais cette apparition de l'ancien Marseillais n'a donc pas suffi pour son nouveau club. Le Real Madrid reste invaincu en ce début de saison, toutes compétitions confondues, et on a bien compris que cette solidité était le grand thème de satisfaction de la soirée.