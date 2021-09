Liga (J6) : Le Real Madrid s'est promené face à Majorque

Cette campagne 2021-2022 s'apparente, pour l'instant, à un long fleuve tranquille pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Opposé à modeste formation de Majorque, la Maison Blanche n'a pas tremblé pour signer un nouveau succès qui lui permet de caracoler en tête de la Liga. Loin, très loin de l'impression de chaos dans les rangs de son rival barcelonais. Et comme toujours ou presque, le club de la capitale espagnole a pu compter sur un Karim Benzema décisif pour se placer sur les bons rails. Après une mauvaise relance adverse, l'international français a réalisé un enchaînement technique parfait pour débloquer la situation d'entrée de jeu (1-0, 3eme).

Asensio envoie un signal à Ancelotti, Benzema brille toujours

Dès lors, le Real a récité ses gammes. Et c'est un ancien joueur de Majorque qui a pris la lumière. Relégué sur le banc depuis le début de saison, Marco Asensio a envoyé un vrai signal à Carlo Ancelotti avec une copie de haute voltige. L'élégant milieu offensif espagnol s'est signalé par un triplé, faisant admirer à chaque fois la qualité de son pied gauche (24eme, 29eme, 55eme). Karim Benzema, toujours aussi menaçant, y est allé de son doublé en inscrivant le cinquième but des siens à un quart d'heure de la fin (78eme). Entre temps, Majorque avait repris espoir, aussi, en réduisant le score sur un exploit individuel de Lee Kang-in (25eme). Mais l'addition a vite été réglée, d'autant qu'Isco, autre indésirable, l'a encore salée (84eme). Sérieux et appliqué, le Real capitalise.