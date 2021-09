Liga (J6) : Le FC Barcelone impuissant à Cadix

Cette saison 2021-22 risque d'être longue pour le FC Barcelone. Lentement mais sûrement, le club catalan s'englue dans le milieu du classement, le tout sur fond de crise politique et administrative dans ses hautes instances. Ce jeudi, les Blaugrana ont été incapables de dompter un adversaire vaillant mais modeste, Cadix. Et plus que le résultat brut - cela peut arriver -, c'est le contenu, une nouvelle fois, qui a interpellé. Comme à chacune de ses sorties, le Barça a en effet tenu le ballon dans des proportions écrasantes, mais il l'a très mal utilisé.

Encore une soirée à oublier pour le Barça

Une impression récurrente qui se confirme match après match. Le premier acte s'est ainsi résumé à une configuration d'attaque-défense sans opportunité réelle de chaque côté. Au retour des vestiaires, Memphis Depay a enfin fait passer un frisson dans la surface des locaux, sans réussite (51eme). Pire, c'est à l'autre bout du terrain que les débats se sont animés avec deux arrêts déterminants de Ter Stegen, dès le début du second acte (46eme), puis en toute fin de match (89eme). Un match que les Blaugrana ont d'ailleurs terminé très péniblement après l'expulsion de De Jong (65eme). Actuellement 7eme, les Catalans continuent à faire du surplace.