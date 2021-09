Liga (J6): L'Atlético de Madrid renverse Getafe grâce à Suarez

Suarez se réveille au bon moment

. Menés au score lors de la 45ème minute, suite à une tête de Stefan Mitrovic, bien trouvé par Nemanja Maksimovic au centre, les Colchoneros ont balbutié leur football. Les Champions d'Espagne ont éprouvé de grandes difficultés, notamment, à connecter avec Luis Suarez et Antoine Griezmann, les deux attaquants principaux. Plutôt peu inspiré, le second a d'ailleurs dû céder sa place à la 57ème minute, pour une entrée de Cunha.Finalement, il a fallu attendre l'expulsion de Carles Aleña pour une accumulation de cartons jaunes (74ème) afin de voir la rencontre se décanter. A peine 4 minutes plus tard, Luis Suarez n'a pas manqué de remettre les deux formations à égalité. D'une demi-volée du gauche après un superbe ballon délivré par Mario Hermoso, le buteur uruguayen a trompé la vigilance de Soria (1-1). Logiquement plus à son aise en supériorité numérique, l'Atlético de Madrid a su arracher la victoire à la 91ème minute avec un doublé de Luis Suarez. D'une tête imparable, l'ancien avant-centre du Barça - situé dans le dos de Stefan Mitrovic - a offert les 3 points de la victoire à un tenant du titre en souffrance. De fait,, et quatre unités d'avance par rapport au duo Valence-Real Sociedad. Getafe lui, enchaîne une sixième défaite en autant de matchs.