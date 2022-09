Liga (J5) : Le Barça déroule, Dembélé buteur

Honni, poussé dehors, agressé par les supporters aux abords du centre d'entraînement, Frenkie de Jong a enfin été aimé ce samedi soir. Privé d'oxygène à Cadix, le club catalan s'en est remis au milieu de terrain batave pour débloquer la situation. Alors que Pedri s’échauffait sur le banc pour le remplacer, le Néerlandais profitait d'un bon service de Gavi repoussé par Ledesma pour ouvrir la marque grâce à un bon suivi de l'action (55eme). Une revanche pour un joueur qui a tenu pendant toute la tempête estivale.Et quelques minutes plus tard, le Polonais faisait ce qu'il faisait de mieux. C'est à dire marquer. Toujours au bon endroit au bon moment, il se jetait suite à un contre du Barça et à un service de Raphinha de nouveau cafouillé par un Ledesma peu inspiré (65eme). Ansu Fati entrait en jeu quelques instants plus tard et le Barça maitrisait mieux les échanges. Après une longue interruption du match à cause d'un malaise en tribunes, Lewandowski était lancé en profondeur et après avoir fixé le portier adverse, il servait idéalement Fati pour le 3-0 (86eme). Le score allait encore évoluer avec un but de Dembélé sur une frappe puissante (90eme+2). Le Barça s'impose donc notamment grâce à un Lewandowski qui a désormais marqué six buts en cinq matches en Liga,