Un duel indécis et alléchant entre le Barça de Xavi et le surprenant Villarreal d'Unai Emery. Voilà ce que nous proposait cette 38e journée de Liga. C'est bien le Sous-marin jaune, pourtant très prudent tout au long du premier acte, qui lâchait une première torpille peu avant le repos. L'arrière gauche Pedraza finissait une action du gauche dans la zone de vérité face à Ter Stegen au bout d'une superbe inspiration collective et d'une passe lumineuse signée Parejo pour le 1-0. Le Barça rétorquait quelques minutes plus tard via une belle et puissante volée signée Ferran Torres néanmoins repoussée par Geronimo Rulli.Un public nombreux donc, mais un public toujours aussi frustré en seconde période. D'autant qu'en début de second acte, Villarreal allait doubler la mise. Les Groguets breakaient ainsi dès la 55e minute quandCe dernier allait d'ailleurs être remplacé par Ousmane Dembélé dans la foulée, comme un désaveu de Xavi. Et le Français se signalait d'une puissante frappe du gauche qui faisait voler le cuir tout proche de la lucarne opposée. Mais plus rien n'allait être marqué dans ce match. 2-0, score final, le Barça s'incline dans un match à l'image de sa saison, c'est à dire décevant. Le mercato estival approche et de grands changement sont attendus du côté du Camp Nou. En face, Villarreal se qualifie pour la Ligue Europa Conférence grâce à ce succès.