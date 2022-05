Liga (J36) : Le Barça enchaîne, Dembélé double passeur

Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre le FC Barcelone. Les Blaugrana ont été secoué sur les montagnes russes toute la saison, mais ils devraient arriver à bon port. Une petite fierté pour Xavi, qui n'a pas caché son soulagement après avoir assuré une place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Ce mardi, son Barça avait l'occasion de consolider sa place de dauphin derrière le champion et rival madrilène. Le club catalan n'a pas manqué cette opportunité, en domptant le Celta Vigo au terme d'une prestation maîtrisée.

Le show Dembélé

Un succès qui porte notamment la signature d'Ousmane Dembélé. Toujours aussi virevoltant sur son côté, le champion du monde français a fait le show sur le premier but des Blaugrana, avec une série de dribbles dévastateurs - petit pont inclus - suivi d'un centre au cordeau pour Memphis Depay, buteur facile (1-0, 30e). L'ancien Lyonnais a lui aussi tiré son épingle du jeu dans ce match. Buteur, il s'est mué en passeur sur le but du break des Barcelonais, signé Pierre-Emerick Aubameyang juste avant la pause (2-0, 41e).



Barcelone s'est ensuite attelé à gérer cet avantage avec une certaine maîtrise. Intenable, Ousmane Dembélé a distillé un nouveau caviar pour Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du troisième but dès le retour des vestiaires (3-1, 48e). Iago Aspas a bien réduit l'écart dans la foulée, mais cela n'a rien changé (3-1, 50e). Malgré plusieurs situations dangereuses et l'expulsion de Murillo côté Celta, le score n'a plus évolué. Mission accomplie pour le Barça.