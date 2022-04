Lopez.

Le Real tourné vers Manchester City

Un Real Madrid très remanié défiait ce samedi l'Espanyol Barcelone pour le compte de la 34eme journée de Liga. L'enjeu ? Un nouveau titre de champion d'Espagne pour les Merengue. Pour ce match ô combien important, Carlo Ancelotti avait décidé de faire confiance au Brésilien Rodrygo en attaque. Un choix qui a porté ses fruits. C'est peu après la demi-heure de jeu que l'attaquant merengue a ouvert la marque. Suite à un une-deux avec MarceloLa jeune vedette du Real fixait Gomez par une série de dribbles avant de tenter de l'intérieur du droit afin de ne laisser aucune chance à l'ancien portier du Real, Diego2-0, le score au repos.Madrid allait d'ailleurs définitivement prendre le large à la 55eme minute. Et c'est Marco Asensio qui allait le lui permettre. L'ailier international espagnol s'offrait son dixième but cette saison suite à un service signé Eduardo Camavinga. L'Espanyol tentait de s'offrir un réveil tardif avec une opportunité signée Sergi Darder,Sur un ballon en retrait de Benzema, Isco croyait porter le score à 4-0 à 20 minutes de la fin. Mais le but était annulé pour une position de hors-jeu de Rodrygo. Mais Benzema devait s'inviter à la fête en inscrivant le 4eme but du gauche, sur un service de Vinicius Jr, son compère d'attaque. Plus rien n'allait être marqué dans cette partie. Champions d'Espagne, les Merengue peuvent désormais se tourner vers leur demi-finale retour de Ligue des Champions prévue mercredi prochain contre Manchester City avec sérénité.