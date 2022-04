Ok, here we go!#BarçaCádiz

Lors de la dernière journée, le FC Barcelone avait attendu le temps additionnel et un but de De Jong pour venir à bout de Levante, au terme d'un match à suspense (3-2). Éliminé de la Ligue Europa de manière indigente par Francfort (2-3), le Barça espérait battre Cadix de manière convaincante afin de se relancer, ce lundi soir. Mais le club catalan a eu du mal, notamment en première période.. C'est Ousmane Dembélé qui rétorquait pour les locaux peu avant le repos. Mais Ledesma se détendait et stoppait d'une main ferme sa frappe peu puissante.La première période a été pauvre en rythme et en occasions. Quid de la seconde ? Pratiquement dès le retour des vestiaires, Perez ouvrait la marque pour les visiteurs. Suite à une action collective des Andalous, Ter Stegen effectuait une double parade réflexe avant que Perez ne tire dans le but vide (0-1). Le Barça avait du mal à trouver des solutions. Eric Garcia armait de loin et cadrait même, mais n'inquiétait pas Ledesma. Barcelone tentait désespérément de passer sur les côtés, sans y parvenir. Suite à un corner, Luuk De Jong plaçait sa tête. Sur sa ligne, le portier des visiteurs parvenait encore à stopper le cuir.