Liga (J31) : Séville contraint au nul à Villarreal

🇪🇸 Séville

☄️💥 Oooh !!! Quel boulet de canon signé Sergio Escudero !!! 😱😱😱

💫 Imparable ! 🔥🔥 pic.twitter.com/CUgmObCD4r

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2020

Munir, entrée décisive



[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 #Liga

✨ Munir est en très grande forme ! 👍

☄️ Une magnifique reprise de volée qui remet Séville à égalité avec Villarreal 😍👌https://t.co/dnaavyygoR

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2020

Vainqueur 2-0 du Betis lors de la reprise de la saison de Liga après trois mois de pause, le FC Séville n’arrive plus à gagner depuis. Les Andalous sont allés faire match nul (2-2) ce lundi à Villarreal lors de la 31eme journée, après avoir déjà partagé les points avec Levante (1-1) et le FC Barcelone (1-1) la semaine passée. Si le début de match a plutôt été en faveur des visiteurs, avec notamment un tir non cadré de l’ancien Bordelais Jules Koundé dès la troisième minute, ce sont les Sévillans qui ont encaissé le premier but à la 18eme. Paco Alcacer a en effet marqué du pied droit, en reprenant un ballon dégagé du pied par le gardien après une tête d'André-Franck Zambo Anguissa. Villarreal a ensuite maîtrisé les débats, mais c’est bien Séville qui a égalisé, à la 39eme, sur une superbe frappe de Sergio Escudero à 25m des buts. Alors que les Sévillans pensaient atteindre la pause sur ce score de parité, ils ont été surpris dans la quatrième et dernière minute de temps additionnel, sur une tête de Pau Francisco Torres après un corner de Santi Cazorla (2-1, mt).Javier Calleja a décidé de faire rentrer Ocampos, Navas et Munir au retour des vestiaires, et les Sévillans ont alors mieux maîtrisé le ballon. Cela s’est d’abord vu sur une grosse occasion de Joan Jordan, dont la tête a été boxée sur sa ligne par le gardien du sous-marin jaune. Et finalement, à la 64eme, Séville a fini par égaliser, sur une magnifique reprise de volée du gauche de Munir, après un centre de Navas. Les Sévillans ont dominé la fin de match, avec notamment une grosse occasion de de Jong de la tête, mais Villarreal a tenu bon. Avec ce point supplémentaire, le FC Séville dépasse l’Atlético Madrid (qui ira à Levante mardi) et monte à la troisième place. Villarreal, de son côté, est sixième et toujours bien placé pour jouer la Ligue Europa la saison prochaine.