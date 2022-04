Un menu copieux à venir

Repousser le FC Séville à 12 points et achever de la plus belle des manières une semaine déjà marquée par un retentissant succès acquis en C1 à Chelsea, tel était l'enjeu de ce petit derby entre le Real Madrid et son voisin de Getafe. Et les Merengue allaient ouvrir la marque à la 38eme minute sur un but 100 % brésilien : Vinicius Jr sortait un centre sublime avec un extérieur du pied droit. Vers le second poteau, Casemiro terminait l'action avec une belle tête plongeante. 1-0, le score au repos, alors que le prolifique Karim Benzema s'était rapidement vu refuser le premier but du match pour une position de hors-jeu.Le Real insistait toujours en seconde période face à un groupe toujours aussi regroupé. C'est finalement grâce à Lucas Vazquez que les locaux allaient breaker après avoir longuement insisté. Le latéral merengue s'offrait une frappe rasante du gauche gagnante après un une-deux sur le côté droit avec Rodrygo. 2-0, score final, le Real Madrid enchaîne. Le club madrilène accueillera Chelsea, mardi, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions, avant de voyager à Séville, sur le terrain de son dauphin, pour tenter de frapper un grand coup en Liga. Malgré la récente et humiliante défaite au Clasico face au rival honni du Barça, ce Real semble très bien dans sa peau dans la dernière ligne droite de la saison.