Liga (J31) : Le FC Barcelone s'en sort à Levante

Luuk de Jong soulage le Barça

Avant l'arrivée de Xavi au FC Barcelone en novembre 2021, le club catalan pointait à la 9eme place du classement. Cinq mois plus tard, les Blaugranas étaient 3emes et pouvaient revenir à hauteur du FC Séville ce dimanche soir en cas de victoire. Le Barça comptait s'appuyer sur ses recrues hivernales, comme souvent, mais ce soir, à Levante, ces dernières étaient peu inspirées. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang était en grande difficulté notamment dans le premier acte, il ne parvenait pas à se mettre dans le sens du but et perdait de nombreux ballons. Dominateur dans la possession, Barcelone subissait face à des locaux bien plus dangereux durant les 45 premières minutes, à l'image de Morales à la demi-heure de jeu, qui voyait sa frappe contrée par ter Stegen puis sauvée sur sa ligne par Eric Garcia. 0-0, le score au repos.En début de seconde période, Ferran Torres tentait de tromper Cardenas avec une tête croisée surpuissante que le portier local détournait en corner. Mais le coup de moins bien du Barça se confirmait quand l'arbitre sifflait un penalty suite à une main au visage de Dani Alves sur Hidalgo. Morales le transformait pour le 1-0 à la 52eme minute. Derrière, Marti ratait un pénalty sifflé trois minutes plus tard en faveur de Levante, cette fois-ci pour une main dans la surface de Garcia. Puis, c'est Aubameyang qui allait égaliser à l'heure de jeu pour le Barça d'une tête imparable sur une nouvelle offrande de Dembélé. Quelques instants plus tard, Pedri donnait l'avantage aux visiteurs d'une tentative dans le petit filet gauche de Cardenas, le portier de Levante. Le tout, suite à un bon travail de Gavi. Mais le club local allait égaliser sur un troisième penalty, suite à une faute de Lenglet dans la surface moins d'une minute après son entrée en jeu. Melero le transformait. Les visiteurs n'avaient pas dit leur dernier mot néanmoins et Luuk de Jong permettait aux Catalans de l'emporter in-extremis en toute fin de rencontre de la tête (90eme+2), sur un centre signé Alba. 2-3, score final et un Barça peu impressionnant enchaîne tout de même à Levante.