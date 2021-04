L'Atlético de Madrid s'accroche. Après le succès du Real Madrid à Cadix mercredi (0-3), le club du sud de la capitale a répondu à son rival en s'imposant contre Huesca (2-0). Après un début de match assez poussif, les Colchoneros ont trouvé la faille avant la mi-temps grâce à Angel Correa, qui a fait un petit festival technique avant de déclencher une frappe victorieuse à l'entrée de la surface (1-0, 39eme). Plus réaliste que brillant, l'Atlético gérait son affaire.

L'Atlético n'a pas forcé

Au retour des vestiaires, les hommes de Diego Simeone auraient pu et dû doubler la mise mais Koke (48eme) ou Saul Niguez (72eme) ont manqué de réalisme. C'est finalement Yannick Carrasco qui a scellé le succès madrilène en concluant avec succès un joli mouvement collectif en fin de match (2-0, 80eme). L'Atlético reprend donc trois points d'avance sur le Real Madrid dans sa lutte à quatre avec Séville et le Barça. La dernière ligne droite sera palpitante.