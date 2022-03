Liga (J28) : L'Atlético de Madrid s'installe provisoirement sur le podium

Sans trop convaincre, l'Atlético met la pression sur le Barça

L'Atlético de Madrid a beaucoup souffert afin d'obtenir les 3 points de la victoire. Opposée à une formation de Cadix située à la 18ème position, celle de Diego Simeone a sans doute dû se dire qu'il n'était pas inutile de pouvoir compter sur Joao Félix en ces temps importants. Auteur d'un doublé sur la pelouse du Bétis Séville le week-end dernier (1-3), l'attaquant a confirmé avoir peu de patience pour faire la différence.Pour autant, cette ouverture du score précoce n'a pas permis un rythme très intense. L'Atlético a même cru perdre Reinildo, expulsé dans un premier temps pour un tacle les deux pieds décollés sur Alcaraz. Toutefois, après revisionnage grâce au VAR, c'est finalement un carton jaune qui a été adressé au défenseur central des Colchoneros. Deux minutes plus tard, ce même Reinildo n'a rien pu faire pour empêcher l'inusable Alvaro Negredo - 36 ans - d'égaliser d'une belle tête (45ème). Au retour des vestiaires, un Antoine Griezmann assez discret a été remplacé par Luis Suarez (60ème).Peu à l'aise au moment de créer du jeu, l'Atlético de Madrid a marqué un deuxième but sur sa seule action construite de la deuxième période. Consécutivement à un tir de Correa repoussé par Ledesma, c'est un Rodrigo De Paul opportuniste qui a donné un avantage définitif aux pensionnaires du Wanda Metropolitano (68ème).. Mardi, c'est un déplacement à Old Trafford qui attend les joueurs de Diego Simeone afin de défier Manchester United en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Lors du match aller, les deux équipes n'avaient pu se départager (1-1).