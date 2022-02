Tout n'était pas parfait mais l'essentiel est assuré pour le Real Madrid. Le leader de la Liga a dominé Alavés (3-0), samedi soir à domicile pour le compte de la 25e journée. Un rebond fortement souhaité par Carlo Ancelotti et ses joueurs après la médiocre copie rendue quatre jours plus tôt à Paris en 8e aller de la Ligue des champions.



L'entraîneur italien de la Maison Blanche va se contenter volontiers des trois points glanés au stade Santiago-Bernabeu grâce aux buts d'Asensio (63e), de Vinicius Junior (80e) et de Benzema sur penalty (90e + 1).

Le FC Séville doit suivre le rythme

Au classement, cette victoire fait du bien aux leaders de la Liga. Le Real Madrid compte sept points d'avance sur le FC Séville. Les Andalous pourront réduire cet écart, dimanche sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone.