Liga (J21) : L'Atlético de Madrid chute face à la lanterne rouge

Zéro tir cadré pour l'Atlético face à la pire défense de Liga

Après la folle victoire face à Getafe (4-3), l'Atlético de Madrid est retombé de très haut, ce mercredi soir.Les visiteurs ont montré un réalisme suffisant afin de décrocher une... deuxième victoire depuis le début de la saison en Liga. Toujours sans Antoine Griezmann - absent depuis début janvier pour blessure - mais avec Thomas Lemar et Geoffrey Kondogbia titulaires, les locaux ont éprouvé des grandes difficultés à produire du danger.Mis en danger par Levante dans un premier acte fermé, ils ont concédé l'ouverture du score peu avant l'heure de jeu. Bien trouvé par Son, De Frutos a su servir Melero situé à droite.Se voyant refuser un éventuel penalty après intervention du VAR - et un tir de Kondogbia contré dans la surface - l'Atlético de Madrid a dû mettre ses cartouches les plus dangereuses sur le terrain. Ainsi, Joao Félix et Luis Suarez sont entrés en jeu aux places de Rodrigo De Paul et Matheus Cunha (65ème). Plus avantagés au niveau de la possession, les joueurs de Simeone ont tenté d'accentuer la pression sur le but de Levante mais ni le coup franc de Joao Felix (71ème), ni le ballon dégagé juste devant Suarez (77ème), ou encore la frappe de Llorente (82ème) n'ont pu faire pencher la balance vers une égalisation.Une statistique éloquente est suffisante afin de résumer le match des champions d'Espagne en titre :. Quelques secondes plus tard, un missile du Français Mickaël Malsa - du milieu de terrain - a heurté la barre de Jan Oblak.Sous les sifflets nourris du public, l'Atlético pouvait s'en vouloir.. Levante, situé à 10 points du premier non relégable - Grenade - entretient un léger espoir de maintien dans l'élite du football espagnol.