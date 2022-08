Liga (J2) : Le Barça corrige la Real Sociedad

Après un math nul et vierge préoccupant lors du lever de rideau face à au Rayo Vallecano, le Barça a récolté sa première victoire de la saison, considérée comme l'an II de l'ère Xavi. Le chantier reste important pour la légende catalane, car ses troupes ont traversé quelques turbulences à l'Anoeta de Saint-Sébastien, mais les Blaugrana débutent une série qui leur donnera un peu de sérénité pour la suite. Ce succès, ils le doivent en grande partie à Robert Lewandowski. Après avoir martyrisé toutes les défenses d'Allemagne pendant une décennie, l'histoire du Polonais en Espagne a débuté ici, au Pays Basque, le jour de son 34e anniversaire.



Lewandowski prend ses marques

A l'instar d'un certain Kylian Mbappé à quelques centaines de kilomètres, le nouvel artilleur de Barcelone n'a mis que quelques secondes pour placer les siens sur les bons rails. Une reprise parfaite sur un centre d'Alex Balde, et Barcelone déverrouiller le match (0-1, 1e). La Sociedad a parfaitement réagi dans la foulée grâce au puissant Alexander Isak, bien lancé dans la profondeur après une perte de balle de Frenkie de Jong (1-1, 6e). Tout était à refaire pour Barcelone, qui s'est fait quelques frayeurs lors d'une première mi-temps assez inégale.



C'est au retour des vestiaires que les Blaugrana ont fait la différence. Après deux nouvelles situations pour les Basques (53e, 58e), la bande à Xavi s'est mis à l'abri grâce à son talent individuel. Celui d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé, auteurs d'une action géniale avec une décalage d'une talonnade de l'Espagnol pour le Français, dont le tir croisé a fait mouche (1-2, 66e). Celui de Robert Lewandowski, buteur, encore, sur une nouvelle offrande de Fati (1-3, 68e). Double passeur brillant, ce dernier a fini par scorer, lui aussi, pour sceller définitivement la victoire barcelonaise (1-4, 79e). Mission accomplie.