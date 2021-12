Liga (J18) : Le Real reste muet

Le Barça vit une grave crise institutionnelle, l'Atlético traverse un gros passage à vide sportif, le Real semble donc avoir le champ libre pour le titre cette saison, à condition de parvenir à fausser compagnie aux deux clubs de Séville. Miné par les blessures et les problèmes de coronavirus, le club merengue défiait la modeste équipe de Cadix, ce dimanche, à l'occasion de la 18e journée de Liga. Mais ce Real diminué avait bien du mal à se procurer des opportunités. Le portier visiteur Jeremias Ledesma détournait bien sur sa droite une tentative sans contrôle de Federico Valverde, trouvé par Toni Kroos.Toujours dominateurs dans le second acte, les Merengue manquaient globalement de tranchant dans le dernier geste. Illustration avec Eden Hazard, qui piquait sa tête sur un bon centre de l'excellent Toni Kroos, mais se heurtait au reflexe de Ledesma. À dix minutes de la fin, Karim Benzema tentait sa chance lui aussi sur coup franc direct, contournant le mur avec un joli enroulé du pied droit. Mais encore une fois, Jeremias Ledesma était présent. Le score n'allait d'ailleurs plus évoluer.