L'Atlético de Madrid avait une belle chance de revenir à deux points du FC Séville. Mais sur la pelouse de son hôte du soir, le club madrilène a chuté ce samedi pour la troisième fois de suite lors de la 18eme journée de Liga (2-1). Madrid aurait pu profiter de l'inconstance de son adversaire dans un match équilibré, au cours duquel les coups de pied arrêtés auront fait la différence.



Tout est parti très rapidement dans un match lancé parfaitement par la frappe lumineuse et imparable d'Ivan Rakitic, synonyme d'ouverture du score en faveur des locaux (7eme). Malmenés une demi-heure durant, les Colchoneros ont alors égalisé sur un corner repris victorieusement de la tête par Felipe (33eme). Dans la foulée, Marcos Llorente a loupé le second but madrilène (37eme), de quoi rejoindre les vestiaires sur un score de parité.

Triste première sous l'ère Simeone

Revenus avec la volonté de pousser et de forcer leur chance, les hommes de Diego Simeone ont dominé le second acte de la partie. Et pourtant... la première occasion franche a une fois encore été pour Ivan Rakitic, mais l'ancien du Barça a privé Séville d'un nouvel avantage en envoyant son tir juste à gauche du cadre (53eme). Si Joao Felix lui a donné le change (80eme), c'est finalement sur un nouveau coup de pied arrêté que la fin du match a basculé en faveur des Sévillans.



Sur un corner, Thomas Delaney envoyait sa tête sur la barre avant que le ballon ne soit effleuré par Jules Koundé pour parvenir à Lucas Ocampos, auteur d'un missile gagnant (88eme). Joao Felix, encore lui, a loupé le but de l'égalisation en touchant un montant à son tour (90eme+4), ne parvenant pas à empêcher la défaite des siens. Celle-ci est la troisième consécutive en Liga pour l'Atlético. Du jamais vu depuis que Diego Simeone est sur le banc. Au classement, les Madrilènes restent bloqués au 5eme rang et comptent désormais huit points de retard sur le FC Séville (2eme).