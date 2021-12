Un nouveau test pour le Barça de Xavi.Retour au plancher des vaches ce dimanche, à l'occasion de la 17e journée de Liga, du côté de Pampelune, pour y défier Osasuna. Peu avant le quart d'heure de jeu, les jeunes prenaient le pouvoir au Barça. Suite à une ouverture en profondeur de Gavi, le prodige Nico Gonzalez ouvrait ainsi le score du droit pour les visiteurs. Mais le Barça allait se faire rattraper par son inconstance. Sur un coup franc pour Osasuna, tenté depuis le flanc droit, David Garcia Zubiria profitait d'une erreur de marquage de la défense catalane pour s'élever au point de penalty et décroiser une tête létale. 1-1. C'était d'ailleurs le score au repos avec une équipe de Barcelone peu organisée et qui pouvait s'en vouloir...C'est un autre jeune du FC Barcelone qui allait se montrer en début de seconde période. Suite à un contre, avec Dembélé à droite, le Français centrait pour Ezzalzouli au second poteau qui redonnait l'avantage aux siens par une volée du droit dans la lucarne. 1-2, Puis 2-2. Car Osasuna allait profiter de manque de solidarité défensive pour égaliser en fin de seconde période. C'est à 4 minutes de la fin que les Catalans allaient ainsi céder. Sur un corner exécuté côté gauche, Avila tentait un tir rasant du droit à l'entrée de la surface pour le 2-2.