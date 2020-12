Liga (J16) : L'Atlético de Madrid en leader face à Getafe

Invaincu à domicile cette saison en Liga, l'Atlético Madrid ne perd toujours pas au Wanda Metropolitano. Le dernier revers de l'équipe de Diego Simeone date en effet d'il y a un plus d'un an, le 1er décembre 2019 face au FC Barcelone (1-0). Meilleure défense de la saison, avec seulement 5 buts encaissés en 14 matchs, le club colchonero a su maximiser ses forces, ce mercredi face à Getafe. Laissant la possession du ballon à son opposant de façon modérée en première période, l'Atlético est parvenu à ouvrir la marque à la 20ème minute de jeu grâce à une réalisation de Luis Suarez. Suite à un centre adressé par Yannick Carrasco, l'ancien numéro 9 du Barça a repris le ballon de la tête pour faire la différence. Avant cela, à la 14ème minute, Thomas Lemar avait trouvé le poteau d'un tir sec.



La pression est sur le Real Madrid

Menant au score à la pause, le leader de Liga a su monopoliser le ballon lors du second acte (jusqu'à 60%) et se montrer dangereux, principalement par les actions de Llorente ou Carrasco , qui ont su donner de la profondeur à l'équipe de Simeone. Cependant, cette dernière s'est aussi montrée fébrile, sur le côté de Vrsaljko, le latéral droit perdant plusieurs duels. Heureusement, ce fût sans conséquences même si Jaime Mata a eu l'occasion de solliciter Jan Oblak (58ème). Sans trop trembler mais en laissant le ballon dans des proportions plus importantes dans le dernier quart d'heure de jeu, l'Atlético a obtenu un troisième succès consécutif en Liga, renforçant un peu plus sa position de leader. Avant le match du Real Madrid sur la pelouse d'Elche (21h30), l'équipe de Simeone - qui a dirigé son 500ème match avec l'Atlético - possède en effet trois points d'avance sur celle de Zidane, de façon provisoire.