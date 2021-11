Sur une bonne période que ce soit en Europe ou sur la scène domestique, le Real Madrid était opposé ce dimanche à un client en Liga ave le FC Séville. Le club andalou est connu pour être un sacré morceau en joute ibérique comme continentale et constituait donc un bon test pour les hommes de Carlo Ancelotti. Un test assez mal entamé. En effet, les Madrilènes ont encaissé l'ouverture du score de Rafa Mir dès la 12e minute d'une belle tête dans la lucarne droite merengue. Séville était d'ailleurs la meilleure équipe de la première période à Santiago Bernabeu, mais le Real Madrid allait capitaliser sur une erreur de Bounou, le portier visiteur, pour égaliser. Ce dernier repoussait mal une frappe soudaine du pied droit signée Casemiro etLa seconde période démarrait sous les mêmes auspices. Le même Asensio se signalait avec une nouvelle opportunité manquée à l'heure de jeu, lui qui n'enroulait pas assez sa frappe du pied gauche. Le Real essayait de forcer le passage et la décision, mais en fin de match, tous les joueurs de champ du FC Séville étaient dans leur surface pour bloquer toute opportunité offensive merengue. Le tableau de marque allait cependant évoluer. Le jeune prodige Vinicius y allait de son sublime but à trois minutes de la fin, lui qui éliminait deux joueurs avant de signer une frappe puissante et tendue qui faisait mouche. 2-1, score final, le Real a remonté Séville.