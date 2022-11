Liga (J13) : Dembélé régale pour la retraite de Piqué

Didier Deschamps ne va pas bouder son plaisir. Un soir comme ça, où Christopher Nkunku, Theo Hernandez, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé marquent tous pour leur équipe, c'est très bon à prendre à quatre jours de la liste pour la Coupe du Monde, surtout dans ces temps où tout semble aller contre les Bleus à coups de blessures et divers forfaits en cascade. A Barcelone, un soir de retraite de Gerard Piqué, toute fausse note était interdite et c'est clairement le virevoltant ailier français qui s'est occupé de tout, une fois de plus. L'ancien Rennais a ouvert le score au bout d'un slalom remarquable dans la surface, comme si les défenseurs d'Almeria n'étaient que des plots (48eme). Un peu plus tard, c'est Frenkie de Jong qui a porté le score à 2-0 (62eme).



Remplacé à sept minutes de la fin dans l'allégresse et sous les chauds applaudissements des supporters blaugrana, ainsi que de ses coéquipiers, Gerard Piqué a remercié le public en larmes après la rencontre en prenant le micro : "Merci à tous les coéquipiers, au staff, aux médecins... Dans la vie, parfois, aimer c'est laisser partir. Il y a tant d'amour qu'il était temps de laisser un peu d'espace et d'air, je suis sûr que je reviendrai bientôt." Les fans catalans ont alors tous crié "Président, président !", le poste auquel le champion du monde 2010 et triple champion d'Europe avec le Barça (2009, 2011, 2015) est destiné. "Ce n'est pas un adieu, je l'avais déjà dit quand j'avais seize ans et que j'étais parti à Manchester United, avant de revenir. Je suis né et je mourrai là, comme le dit mon grand-père. Visca Barça !"