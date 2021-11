Karim Benzema continue son plaidoyer pour le Ballon d'Or. Opposé au Rayo Vallecano avec le Real Madrid ce samedi en Liga, le Français a signé son 10e but en Liga. Mais ce n'est pas le natif de Bron qui a ouvert le score. Cet honneur est revenu à Toni Kroos. Le milieu allemand du Real profitait d'une action initiée par un Vinicius très en forme, qui décalait Asensio, lequel alimentait Kroos pour une reprise du droit gagnante après 20 minutes de jeu. C'est là que Benzema entrait en jeu. Le buteur tricolore profitait d'un centre fuyant signé Alaba pour rabattre le ballon du pied droit dans la cage vide.En début de seconde période, Vinicius éliminait plusieurs joueurs et allait marquer un but d'anthologie quand Oscar Valentin effectuait un retour héroïque pour sauver la mise des siens. Benzema, lui, enroulait une belle frappe du droit et ratait de peu la lucarne opposée à l'heure de jeu. Mais ce Real prend des buts depuis le début de la saison et Radamel Falcao, entré en jeu en seconde période, allait en profiter. L'ancien Monégasque allait réduire le score à un quart d'heure de la fin et relancer le match avec son 5e but en Liga cette saison. Une belle tête sur un centre signé Garcia Rivera.