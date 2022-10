Liga (J12) : Le Barça se sauve in extremis

On ne sait pas si la sortie prématurée d'Edinson Cavani sur blessure (18e) a affaibli le potentiel offensif de Valence mais la formation de Gennaro Gattuso était bien tendre ce samedi soir. Le FC Barcelone, qui restait sur une douloureuse défaite devant le Bayern Munich (0-3), synonyme d’élimination en Ligue des champions, en a profité sur un but de l’inévitable Robert Lewandowski en fin de rencontre.

Les situations n’ont pas manqué pourtant de se mettre à l’abri plus tôt. On retiendra le duel perdu par Ansu Fati devant Giorgi Mamardashvili (13e) et le poteau trouvé par une tentative de la tête de Robert Lewandowski (44e).

En début de seconde période, les "Murciélagos" croyaient ouvrir le score par Samuel Lino mais la main de Marcos André n’échappait pas à la VAR. La suite ne provoquait pas d’extase. Ansu Fati dévissait grossièrement une frappe du gauche (54e), Ferran Torres oubliait ses coéquipiers dans la surface (63e) et Samuel Lino n’inquiétait plus Marc-André Ter Stegen (71e).

En revanche, le doute s’est installé dans le clan de Jules Koundé lorsque le défenseur français du Barça est sorti sur blessure (73e). Puis subitement, Robert Lewandowski a surpris le public de Mestalla, d’une reprise acrobatique dans le temps additionnel (0-1, 90e+3). Un succès assez heureux qui permet à la formation de Xavi de reprendre provisoirement la tête du classement en attendant la rencontre de dimanche opposant le Real Madrid et Gérone.