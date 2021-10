Depay a tout tenté, le Barça toujours à l'arrêt

Si le Barça voulait se rassurer dans le jeu à l'occasion de la réception d'Alaves, c'est raté. Au repos, les stats parlaient en faveur du club catalan, mais pas le tableau de marque. 80 % de possession, trois tirs, deux cadrés face à une formation qui n'avait aucune prétention ludique. Ce Barça post-Koeman ne transcende toujours pas. Pourtant, à domicile et après les défaites contre le Real Madrid lors du Clasico (1-2) et au Rayo Vallecano (1-0), qui ont été fatales à l'entraîneur néerlandais, on était en droit d'espérer mieux. Memphis Depay a tenté de réveiller le Camp Nou d'une frappe lointaine,Les choses allaient bouger en début de seconde période. Dès la 49eme minute, l'ancien Lyonnais enroulait une frappe du droit sans élan devant Laguardia pour le 1-0. Mais Alaves, éteint depuis le début de la partie, allait se réveiller au pire moment pour le Barça. Les visiteurs allaient égaliser trois minutes après l'ouverture du score catalane, quand Joselu talonnait astucieusement pour Luis Rioja, qui dribblait pour effacer Marc-André ter Stegen avant de conclure (52eme). Les Blaugrana assiégeaient ensuite le camp adverse et Depay trouvait même le poteau sur une tentative (59eme).