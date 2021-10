Toujours à la traîne en Liga, l'Atlético fait du surplace. Les Colchoneros ont dû se contenter d'un partage des points contre la modeste formation de Levante, avant-dernier du championnat au coup d'envoi de la rencontre. Un match d'autant plus frustrant que la bande à Simeone a fait la course en tête, menant au score à deux reprises avant de se faire rejoindre à chaque fois sur penalty.



Tout avait parfaitement commencé pour le club madrilène, dominateur et logiquement récompensé en début de match sur un coup de tête gagnant d'Antoine Griezmann (0-1, 12e). Mais l'Atlético a levé le pied et n'a pas su fermer les vannes. Plus menaçants, les locaux ont égalisé sur un penalty concédé par Suarez et transformé par Enis Bardhi (1-1, 37e).

L'Atlético frustré par l'arbitrage

Curieusement moins ouvert, le second acte a été similaire au premier dans son scénario. Après avoir longtemps buté sur le bloc de Levante, l'Atlético a trouvé la faille grâce à Matheus Cunha, qui a exploité un service de Rodrigo de Paul pour marquer d'une frappe croisée (1-2, 76e). Un avantage de courte durée puisqu'un coup de tonnerre - si ce n'est un coup de pouce - a permis à Levante se refaire surface dans les dernières minutes, sur un penalty plus que litigieux encore transformé par Enis Bardhi (2-2, 90e). Le score n'a plus évolué malgré un dernier frisson dans la surface des Colchoneros. L'Atlético glisse à la 6e place.