Liga (J11) : Dembélé porte encore le Barça

Dauphin du Real Madrid qui l'a battu il y a une semaine, le Barça recevait une équipe de Bilbao au début de saison réussi mais qui a ralenti dernièrement. Les locaux voulaient l'emporter avant de défier le Bayern en C1 et ils ont plutôt réussi leur pari, avec notamment une ouverture du score très rapide signée Ousmane Dembélé. Le Français déboulait sur la droite, dribblait pour repiquer dans l'axe et osait du gauche pour le 1-0. Six minutes plus tard, le Barça doublait déjà la mise. Sergi Roberto portait le cuir dans son couloir droit. Il se relayait avec Dembélé avant de tenter un tir croisé du droit dans la course qui finissait dévié par un défenseur et trompait Unai Simon. C'est l'inusable Lewandowski qui portait le score à 3-0, toujours en première période. Le Polonais profitait d'un nouveau service de Dembélé au point de penalty pour un contrôle en pivot et un tir du gauche qui faisait mouche. 3-0, le score au repos.



Le Barça dominait toujours autant en début de seconde période, avec un centre de Sergi Roberto touché par Pedri, qui heurtait le montant droit d'Unai Simon. Quelques instants plus tard, un bel enroulé signé Ansu Fati passait un mètre au-dessus de la lucarne opposée, alors que le club local continuait de mettre la pression sur les cages adverses. Et sans surprise, à un quart d'heure de la fin, les Catalans aggravaient la marque. C'est une nouvelle ouverture lumineuse de Dembélé qui permettait à Ferran Torres de marquer d'un petit tir croisé rasant du droit. 4-0, score final, le Barça se relance après le Clasico.