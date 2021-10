Ronald Koeman (entraîneur du FC Barcelone, propos relayés par L’Équipe) : « On a été très bien en première période, on contrôlait le match, on a eu des occasions de marquer. Mais ce sont eux qui ont marqué les premiers. Ensuite, le Real a pu développer son jeu, attendre, défendre. Et ils l'ont très bien fait. En deuxième période, on n'a pas pu créer autant de danger qu'en première. On a mis beaucoup de centres, c'est ce que demandait le jeu. L'équipe a fait le maximum, jusqu'au dernier but. Je suis déçu du résultat, mais pas de ce qu'a montré l'équipe. Il faut continuer à progresser, à réduire la distance. On peut être tristes aujourd'hui, mais dès demain (lundi) il faut commencer à préparer le match de mercredi (contre le Rayo Vallecano)."



Carlo Ancelotti (entraîneur du Real Madrid, propos relayés par L’Équipe) : « Je suis heureux de gagner, mais ce ne sont que trois points. On a fait un match pragmatique, très intelligent. Défensivement, on a été très bien. Avec le ballon, en première période on aurait pu soigner nos sorties de balle, mais on a été très efficaces en contre. On doit profiter de la qualité de cette équipe. Je crois qu'on peut rivaliser avec n'importe qui, oui, l'équipe est très solide. On aurait pu sceller la partie un peu avant, mais on a fait un grand match. On a souffert, et on a été capables de souffrir. Même sans ballon, on n'a pas perdu le contrôle du match, c'est aussi une vertu. »