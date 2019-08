Liga: Huit buts mais pas de vainqueur entre Villarreal et Grenade

La reprise de la Liga ce weekend a permis de voir un match particulièrement prolifique en buts ce samedi soir. Si le duel entre Villarreal et Grenade n'a pas désigné de vainqueur, il a permis de voir huit buts. Le Sous-marin jaune, à domicile, menait 4-2 à la 73e minute, après des réalisations signées Cazorla (35e, sp), Gomez (53e), Monero (65e) et Chukwueze (73e), mais les Andalous ont également trouvé quatre fois le chemin des filets grâce à Vico (45e+6, sp), Machis (62e), Soldado (75e) et Puertas (81e). Dans l'autre match de la soirée, Osasuna s'est imposé sur le terrain de Leganés (0-1), grâce au but tardif de Chimy Avila (75e).