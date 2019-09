Liga: Grenade s’impose à Vigo

Victorieux il y a deux semaines 3-0 sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, le promu Grenade a confirmé son bon début de saison ce dimanche lors de la quatrième journée en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Celta de Vigo.

Les locaux ont très vite été réduits à neuf avec deux expulsions de Jorge et Beltran à la 11e et 29e. German Sanchez (45e+6) et Yangel Herrera (54e) sont les buteurs pour Grenade.

Les partenaires de Roberto Soldado remontent à la sixième place tandis que le club de Galice reste quinzième.