Liga: Grenade laisse passer l'occasion

En déplacement à Getafe ce jeudi, pour le compte de la 11e journée de Liga, Grenade avait l'occasion inespérée de s'emparer des commandes du championnat en cas de succès. Opportunité manquée puisque les hommes de Diego Martínez Penas ont été défaits 3-1.

Menés 2-0 sur des buts d'Angel (35e) et Mauro Arambarri (41e), les visiteurs ont un temps espéré pouvoir revenir, grâce à la réduction du score signée Antonio Puertas (74e). Mais c'était sans compter sur le troisième but des locaux, œuvre de David Timor (88e), et synonyme de victoire pour Getafe.

Grâce à leur quatrième victoire de la saison, les Azulones font un bond en avant et passent de la 13e à la 9e place.