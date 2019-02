Liga: Getafe s'installe à la 4e place

Reparti sur de très bonnes bases en 2019 sur le mois de janvier (3 victoires et 1 nul), le Rayo Vallecano s'était bien relancé dans sa quête de maintien, mais ce samedi, en match décalé de la 25e journée de Liga, la formation madrilène a concédé une quatrième défaite de rang en février, cette fois dans l'antre du voisin de Getafe (2-1).

Grâce à des réalisations de Mata (28e) et Molina (68e), les partenaires de Dimitri Foulquier et Mathieu Flamini, tous deux titulaires, empochent les trois points du succès et s'emparent de la 4e place du classement, deux points devant le FC Séville, adversaire du FC Barcelone dans l'après-midi (16h15).