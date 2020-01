Liga : FC Barcelone - Real Madrid, où va se faire la différence ?

Les amateurs de football espagnol attendaient ça depuis 2016-17. En effet, il faut remonter au dernier titre en Liga du Real Madrid pour revoir un duel aussi intense avec le FC Barcelone. Car depuis, les Catalans sont sur un nuage, avec 14 et 11 points d'avance sur... l'Atlético Madrid en 2017-18 et 2018-19. Cela fait donc deux saisons que les Merengue ne sont plus vraiment engagés dans la course au titre en championnat. Une hérésie que Zinédine Zidane, de retour à Madrid après un peu moins d'un an d'absence, entend bien balayer le plus rapidement possible. A nouveau à la tête du Real, ce dernier s'est montré très clair sur le sujet.

« C'est vrai que quand on regarde les deux dernières années, il y a une équipe qui a été supérieure, qui l'a démontré. La Liga, dans la durée c'est la compétition la plus longue, c'est celle-là qu'il ne faut pas louper pour moi. Et je vais mettre ça dans la tête de mes joueurs. C'est notre pain quotidien et ce sera la Liga », confiait notamment le Français au moment de son retour. Pour l'heure, après 18 journées de championnat, le Real Madrid compte deux longueurs de retard sur Barcelone. Engagés dans cette longue course, la gestion des effectifs sera une nouvelle fois primordiale.

Le Real rêve de la Liga, le Barça d'Europe ?

Aux premières places sans avoir toujours convaincu dans le jeu, les deux formations disposent encore d'une belle marge de progression. Un constat flagrant aperçu lors du Clasico le 18 décembre dernier (0-0). Si les Merengue avaient montré un meilleur visage, les deux équipes n'avaient pas pu se départager, ni même marquer pour la première fois depuis novembre 2002. Le match retour lors de la 26eme journée, prévu probablement le 1er mars à Santiago-Bernabéu, devrait donner une tendance pour la fin de saison en Espagne. Surtout que ce choc interviendra quelques jours après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions.



En effet, le 25 février, le Barça se déplacera au San Paolo pour y défier un Naples en pleine crise, tandis que le Real affrontera Manchester City, qui a déjà plus ou moins fait une croix sur le titre en Angleterre, dans son antre le 26. Si tout va bien sur le plan national, les Catalans n'ont plus remporté la plus prestigieuse des coupes d'Europe depuis 2015. Un monde, quand on sait que les Madrilènes ont réalisé le triplé de 2016 à 2018. L'approche de cette compétition pourrait être un facteur très important dans la lutte entre les deux cadors espagnols. Une chose est sûre, la fin de saison s'annonce palpitante !

