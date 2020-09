Liga : Favoris, maintien… présentation de la saison

Qui succédera au Real Madrid en Liga ? Titrés en 2020 après deux ans de domination barcelonnaise, les Merengue semblent actuellement les favoris à leur propre succession. D’autant plus que si l’intersaison est assez calme à Madrid, le FC Barcelone vit une petite révolution. Alors que Lionel Messi voulait partir, Ronald Koeman s’apprête à lancer une nouvelle ère sans savoir de quoi l’avenir sera fait, surtout si la « Pulga » venait à quitter la Catalogne libre dans quelques mois. Derrière, l’Atlético de Madrid et le FC Séville semblent encore une fois les mieux armés pour finir dans le top 4 et ainsi se qualifier pour la Ligue des Champions. Attention cependant à Villarreal, qui sera entraîné par Unai Emery, à la Real Sociedad et à Getafe, qui ne cesse de progresser dernièrement, qui pourraient bien jouer les trouble-fête.

Des promus en danger

Qui sera le nouveau Ansu Fati ?

Normalement bien loin des premiers clubs cités, le maintien risque de battre son plein cette saison encore en Liga. Promus, Huesca, Cadix et Elche vont devoir batailler pour espérer ne pas redescendre directement dans quelques mois en seconde division. Malheureusement pour eux, les trois clubs vont sans doute subir les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus et devraient avoir moins de moyens que d'ordinaire pour se renforcer durant l’intersaison. Les promus vont devoir se montrer encore plus malins que d’habitude pour lutter en Liga à armes égales. Sauvés d’un rien l’an dernier, Alavés et le Celta Vigo vont devoir se ressaisir pour ne pas vivre une nouvelle saison compliquée proche de la zone rouge. Promus il y a un an, Grenade et Osasuna devront eux confirmer au plus haut niveau en Espagne.Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle pépite. De ce côté-là, l’Espagne excelle souvent avec de jeunes joueurs prêts à se faire rapidement un nom en Liga. Du côté du FC Barcelone, la confirmation d’Ansu Fati est notamment attendue, comme les premiers pas de Francisco Trincao. S’il n’est pas encore sûr de faire la saison avec eux, le cas de Pedri sera également à suivre avec attention. Chez les autres formations espagnoles, Oscar Rodriguez et Shon Weissman notamment seront également scrutés de près. Formé au Real Madrid, le premier a réalisé une belle saison à Leganés et a signé pour 15 millions d’euros au FC Séville. En ce qui concerne le second, meilleur buteur du dernier championnat d’Autriche (30 buts), l’Israélien de 24 ans tentera de briller à Valladolid, le club de Ronaldo.