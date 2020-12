Liga : Elche freine le Real

Après cinq victoires d’affilée en championnat, le Real Madrid a été freiné ce mercredi lors d’un déplacement à Elche (1-1). La bande à Zidane a eu la maitrise des débats, mais son incapacité à breaker face à une formation à sa portée lui a été préjudiciable. Une contre-performance rageante et qui profite à l’Atlético, vainqueur plus tôt de Grenade (1-0) désormais seul leader au classement de la Liga.

L’entame était pourtant réussie

Les Merengue ont assurément cru à une soirée facile face au 17e du championnat en ouvrant le score assez tôt dans la partie. A la 20e minute, Luka Modric les mettait sur la voie du succès en venant reprendre de la tête un ballon repoussé par la transversale suite à un tir lointain de Marco Asensio. Une réalisation qui est venue récompenser une entame de match très intéressante des visiteurs, avec d’autres tentatives qui auraient pu terminer au fond des filets (Kroos 3e et Marcelo 20e).



Ces opportunités n’ont donc pas été converties et le Real les a regretter à la 52e quand Dani Carvajal a retenu un adversaire dans la surface, concédant le pénalty. Celui-ci fut transformé par Fidel, permettant aux locaux de revenir au score. Fautif sur le coup, le latéral madrilène aurait pu se faire pardonner un quart d’heure plus tard lorsqu’il s’est retrouvé aux avant-postes pour conclure. Mais son essai a été neutralisé par le gardien d’Elche (70e).

Le Real a buté sur un mur

Outre Carvajal, Sergio Ramos a aussi raté la balle de match (71e), sur une reprise de près où le dernier rempart des Franiverdes s’est de nouveau illustré. Ce dernier a frustré le capitaine adverse, et n’a plus eu ensuite à se mettre en évidence. Malgré une nette domination, le Real n’est pas parvenu à maintenir la pression aux avant-postes et a donc dû se contenter de ce score de parité.



Avec ce nul, le Real Madrid perd du terrain sur l’Atlético Madrid. Deux points séparent désormais les deux voisins en tête du classement et l’équipe de Zidane a deux matches de plus au compteur. La défense du titre s’annonce plus que jamais compliquée pour Benzema et consorts.