Liga: Eibar l'emporte, Majorque partage les points

Victoire à l'arraché d'Eibar qui s'est imposé à domicile ce jeudi face à Villarreal (2-1, 11e journée de Liga). Dans le même temps, Majorque n'a pu faire mieux qu'un nul chez lui contre Osasuna (2-2).

Eibar s'est imposé grâce à des buts de Kike (62e) et Orellana (90e+5), contre un but de Moreno (88e), du côté du sous-marin jaune. Quant à Majorque, les réalisations de Junior (21e) et Sevilla (75e) n'auront pas été suffisantes puisque côté Osasuna, Cardona (69e) et Garcia (77e) avaient eux aussi marqué.

Au classement, la bonne opération est pour Eibar qui se retrouve 14e. Villarreal est 7e, Majorque 17e et Osasuna 9e.