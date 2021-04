Liga : Dembélé - Griezmann, des automatismes qui peuvent profiter aux Bleus

L'année 2021 semble être celle d'Ousmane Dembélé. Toutes compétitions confondues, l'attaquant a disputé les 23 dernières rencontres de sa formation, le FC Barcelone, que ce soit dès le coup d'envoi ou alors en étant entré en cours de jeu. Un retour au premier plan parfait pour le Français, alors que se profile l'Euro 2020, qui aura lieu entre les 11 juin et 11 juillet prochains. D'ailleurs, absent en équipe de France depuis le 16 novembre 2018, le champion du monde 2018 a été rappelé par Didier Deschamps, lors du tout dernier rassemblement. Une convocation que le jeune joueur de 23 ans a parfaitement su mettre à profit. Entré à la 63eme minute de jeu lors du match nul contre l'Ukraine (1-1), le Tricolore a ensuite été titularisé d'entrée de jeu, contre le Kazakhstan (0-2), avec le but de l'ouverture du score à la clé.

Griezmann et Dembélé ont eu du temps de jeu en commun avec les Bleus Des rencontres qu'il a pu jouer aux côtés notamment de son partenaire au Barça, à savoir Antoine Griezmann. 28 minutes en commun contre l'Ukraine, puis 59 face au Kazakhstan. Régulièrement titularisés au FC Barcelone, les deux hommes se connaissent donc parfaitement bien. En effet, Ronald Koeman aime généralement les faire évoluer aux côtés de Lionel Messi, dans un trio d'attaquants, quand il n'en laisse pas un sur le banc des remplaçants, pour une partie du match voire son intégralité. Depuis le début de la saison de Liga, Antoine Griezmann a déjà inscrit huit buts et délivré six passes décisives, alors que Ousmane Dembélé en est à quatre buts et deux passes décisives. Les deux hommes arrivent à combiner, et leur bonne entente débouche parfois sur un but.

Direction l'Euro pour Dembélé ? Ce fut, par exemple, notamment le cas le 9 janvier dernier, dans le cadre de la 18eme journée de Liga, contre Grenade (0-4), lorsque Ousmane Dembélé a servi Antoine Griezmann, pour le quatrième et dernier but des Blaugrana. Pour ce qui est de l'équipe de France, Didier Deschamps a forcément fait tourner, lors du dernier rassemblement et des trois rencontres disputées contre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine. Mais la complémentarité entre Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sera forcément un atout majeur à prendre en compte au moment où il s'agira de rendre publique sa liste pour le prochain Euro. Réponse d'ici les prochaines semaines.