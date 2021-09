Liga : Comment le Barça peut-il s'en sortir ?

Le FC Barcelone est dans une passe compliquée, et c'est peu de le dire. Toutes compétitions confondues, le club catalan, qui a vu partir cet été son attaquant polyvalent (ou ailier droit) international argentin Lionel Messi (34 ans), reste ainsi sur deux matchs sans victoire. D'abord, le 14 septembre dernier, à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions, avec une défaite cinglante, sur sa propre pelouse, contre le Bayern Munich (0-3). Puis, pas plus tard que ce lundi, le Barça a bien failli de nouveau s'incliner, cette fois à l'occasion de la 5eme journée du championnat d'Espagne, là encore sur sa propre pelouse, contre Grenade (1-1). Les visiteurs menaient 1-0 jusqu'à la 90eme minute de jeu et l'égalisation du défenseur central international uruguayen Ronald Araujo (22 ans).

> La conférence de presse Koeman <

Le Barça, seulement huitième au classement



Le fait qu'un défenseur soit obligé de sauver les siens est significatif d'un réel problème dans l'équipe entraînée par Ronald Koeman. Les Barcelonais ont alors semblé manquer de vrais leaders et cela ne vaut pas que pour cette rencontre. Pourtant, cet été, le recrutement pouvait laisser présager de grandes choses, mais, pour le moment, cela ne porte pas forcément ses fruits. Si l'on se penche sur le championnat d'Espagne de football, le FC Barcelone, qui compte un match en moins, n'occupe que la huitième place du classement, avec huit points. Toutefois, aucun joueur ne s'est donc encore démarqué, en terme de nombre de buts inscrits. Et pour cause, trois hommes sont à égalité avec deux réalisations chacun, mais également, chacun, une passe décisive délivrée : l'attaquant polyvalent international danois Martin Braithwaite (30 ans), l'attaquant international néerlandais Memphis Depay (27 ans) et le latéral droit (ou milieu de terrain) international espagnol Sergi Roberto (29 ans).

La Masia est-elle la solution ?

Le premier est actuellement blessé, le deuxième et le troisième n'ont plus marqué avec leur club depuis le 29 août dernier. Le Barça pourrait également tout aussi bien décider de s'appuyer davantage sur ses jeunes de la Masia. De jeunes talents qui n'attendent certainement qu'une seule chose, qu'on leur donne leur chance. En ce début de saison, Gavi (17 ans), Alejandro Baldé (17 ans), Nico Gonzalez (19 ans) ou bien encore Yusuf Demir (18 ans) ont déjà eu l'occasion de se montrer. Et alors que les jours de Ronald Koeman sur le banc seraient comptés, le FC Barcelone a l'occasion de se redresser dès ce jeudi soir à 22h00, à l'occasion de la 6eme journée de Liga, sur la pelouse de Cadix.