Liga : Carlo Ancelotti, tous les voyants sont au vert

Pour le moment, c'est ce qu'on appelle un retour réussi. Après une première expérience à la tête de cette même équipe première, entre les années 2013 et 2015, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, aujourd'hui âgé de 62 ans, a officiellement fait son grand retour sur le banc du Real Madrid depuis le 1er juin dernier, après avoir signé un contrat jusqu'à l'année 2024. Malgré de nombreux départs de cadres, comme par exemple l'intégralité de sa défense centrale, à savoir l'Espagnol Sergio Ramos et le Français Raphaël Varane, le technicien transalpin a su garder les siens, pour le moment, au sommet. En effet, depuis le début de cette saison 2021-22, le club madrilène est tout bonnement invaincu, toutes compétitions confondues, avec un bilan d'un match nul et de cinq victoires dont quatre sur ses quatre dernières sorties.

Les Madrilènes et leur capacité de réaction



En Liga, les Merengue, avec quatre succès et un nul, occupent actuellement et provisoirement la deuxième place du classement du championnat d'Espagne de football. Une situation qui pourrait changer de manière positive, en cas de nouveau succès, contre Majorque, ce mercredi soir à 22h00 (beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 6eme journée de Liga. Pour le moment, les Madrilènes ont donc su éviter la défaite, mais ont déjà dû se battre plus d'une fois pour cela. Comme par exemple, le 22 août dernier, pour leur seul match nul de ce début d'exercice, arraché sur la pelouse de Levante (3-3). Le 12 septembre dernier, le club de la capitale était mené 2-1 par le Celta Vigo, avant de renverser la situation, avec brio (5-2). Enfin, pas plus tard que ce dimanche, les hommes de Carlo Ancelotti ont été menés 1-0 par Valence jusqu'à la 86eme minute de jeu, avant de renverser la situation (2-1).

Benzema et Vinicius Junior dans la forme de leur vie



Sous les ordres de l'entraîneur italien, l'attaquant français Karim Benzema (33 ans) est inarrêtable, avec, déjà, un total de six buts inscrits et cinq passes décisives délivrées, en seulement cinq journées de championnat. Et que dire également de l'attaquant brésilien Vinicius Junior (21 ans) qui, avec déjà cinq buts marqués et une passe décisive délivrée, réalise son meilleur début de saison. Si l'on rajoute à cela la Ligue des Champions, et la 1ere journée disputée et remportée, mercredi dernier, sur la pelouse de l'Inter (0-1), grâce à un but tardif de l'attaquant brésilien Rodrygo (89eme), on peut réellement se dire que le retour d'Ancelotti est réussi, à plus d'un titre. Le Real Madrid n'a certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Benzema, héros du Real contre Valence :