Liga: Ça se complique pour l'Espanyol

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour l'Espanyol de Barcelone, 7e du dernier championnat d'Espagne. Ce dimanche, en match décalé de la 7e levée de Liga, les Catalans ont concédé une quatrième défaite depuis l'entame de l'exercice en cours, qui plus est à domicile face à Valladolid (0-2). C'est un penalty de Michel (25e) et un but d'Oscar Plano (90e+4) qui précipitent la perte de Naldo et consorts, peu aidés il est vrai par l'exclusion de Fernando Calero peu après l'heure de jeu (66e).

Les Barcelonais restent donc englués dans la zone rouge, alors que Valladolid, crédité de sa deuxième victoire de la saison, remonte provisoirement dans la première moitié de tableau.