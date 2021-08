Liga : Bilbao contraint le Barça au nul

Le Barça avait connu des débuts très encourageants face à la Real Sociedad lors de la première journée de Liga. Le deuxième test du club catalan s'annonçait plus compliqué ce samedi face aux coriaces Leones de l'Athletic Bilbao. Des Leones qui touchaient la barre dès la 11e minute. Sancet réussissait une très belle tentative en pivot du gauche en pleine surface pour voir son tir heurter la transversale de Neto, le gardien du Barça. Quelques minutes plus tard, Frenkie De Jong surgissait en taclant au dernier moment pour contrer une frappe signée Inaki Williams consécutive à une erreur de relance de Neto.En début de seconde période, les Basques, dominateurs, ouvraient enfin la marque (50e) grâce à une jolie tête décroisée signée Inigo Martinez suite à un corner. Le Barça faisait tout pour égaliser et à un quart d'heure de la fin, le héros des Catalans se présentait et n'était autre que Memphis Depay. L'ancienne star des Gones exécutait ainsi une grosse frappe du gauche sur laquelle Agirrezabala, le portier des locaux, ne pouvait rien, malgré l'angle fermé. À 5 minutes de la fin, Le Batave a même failli changer le destin du match en croisait un tir à ras de terre qui passait de peu à côté. Mais le score n'allait plus évoluer et les deux équipes se quittent dos à dos. 1-1, score final.