Liga : Benzema buteur, le Real leader

Le débat lancé par Piqué sur le Real Madrid risque de gonfler. « Cela me semble difficile de voir le Real perdre des points. Etant donné le déroulement de ces deux journées, ce sera difficile. » avait lancé le défenseur du Barça, faisant allusion aux décisions arbitrales très favorables pour les Merengue. Victorieux sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), les Madrilènes ont vu leur match tourner autour du VAR.

Après une première mi-temps bien terne avec pour seule grosse occasion une frappe de Benzema (34e), Vinicius Jr. provoque un penalty au retour des vestiaires. Diego Llorente fait chuter l'attaquant, et après une décision validée par le VAR, Sergio Ramos convertit l'occasion sur penalty (1-0, 49e). Le défenseur central se blessera au genou peu après.

Une victoire et deux débats



Si le penalty est logique, la suite fera débat sur la pelouse. Januzaj adresse une frappe au premier poteau et bat Courtois pour égaliser (70e), mais l'arbitre décide d'annuler le but. Incompréhension sur le terrain, mais Merino fait hors jeu de position devant le gardien belge, même s'il ne touche pas le ballon.. Après consultation du VAR, l'arbitre Javier Estrada Fernandez valide la réalisation du Français.Mikel Merino réduira la marque sur une frappe lourde barre transversale rentrante (83e, 2-1). L. En effet, les hommes de Zidane ont fait un match nul et une victoire contre Barcelone cette saison (0-0 en décembre, 2-0 en mars).