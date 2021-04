Les jambes commencent à trembler. On a pu le constater pour l'Atlético, puis le Real Madrid. C'est au tour du FC Barcelone. Revenu de nulle part après une première partie de saison laborieuse pour se replacer en force dans la course au titre, le club catalan a grillé un joker, un gros, ce jeudi, en s'inclinant face à Grenade sur sa pelouse du Camp Nou. Il manque ainsi l'opportunité de prendre les commandes du championnat espagnol. Ce match, Barcelone l'a pourtant pris par le bon bout. Confirmant une complicité technique de plus en plus flagrante, Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont presque occupés de tout pour placer les leurs sur les bons rails, avec une remise juste du Français pour l'Argentin, dont la frappe limpide a fait mouche (1-0, 23e).

Barcelone s'est pris les pieds dans le tapis



Mais Grenade, huitième de Liga, n'était pas un adversaire à regarder de haut. Si Messi a frôlé le doublé en fin de première période (36e), les Blaugrana ont globalement raté la seconde. En panne d'imagination, les hommes de Koeman se sont pris les pieds dans le tapis. Darwin Machis a profité d'une erreur de Mingueza pour remettre les deux équipes à égalité (63e), avant que Jorge Molina, étrangement seul, ne libère les visiteurs dans le dernier quart d'heure (79e). Le Barça n'a pas réagi, malgré une tension palpable illustrée par l'expulsion d'un Koeman agacé. Au classement, l'Atlético, pourtant au ralenti, reste donc leader à deux points des deux géants.