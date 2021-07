Liga : Avec ses recrues, quelle animation offensive pour le Barça ?

Le FC Barcelone a frappé fort. Depuis le lancement de ce Mercato estival, le Barça s'est déjà plus que renforcé, notamment sur le plan offensif. En effet, dans ce secteur-là, on peut noter l'arrivée de deux joueurs majeurs. Tout d'abord, il y a celle de l'attaquant international argentin Sergio Agüero (33 ans), débarqué libre après dix années passées en Premier League, du côté de Manchester City. Ensuite, il y a évidemment celle de l'attaquant international néerlandais Memphis Depay (27 ans), lui aussi arrivé libre, après quatre années passées à l'Olympique Lyonnais. Actuellement, le FC Barcelone travaille également pour faire signer un nouveau contrat à son attaquant polyvalent (ou ailier droit) international argentin Lionel Messi (34 ans), formé au club et qui a fait ses débuts en tant que professionnel en 2004.

Depay, comme ailier gauche ?

Si ces trois joueurs jouent bien sous le même maillot, alors ils devraient, à n'en pas douter, faire le bonheur de leur entraîneur, à savoir le Néerlandais Ronald Koeman (58 ans). Arrivé sur le banc du FC Barcelone le 19 août dernier, après y avoir signé un contrat de deux saisons, le technicien batave a utilisé plusieurs systèmes de jeu l'an passé. Mais avec trois joueurs de la qualité de Messi, Agüero et Depay, le coach barcelonais devrait les faire jouer tous les trois ensemble. On peut alors imaginer que le poste d'ailier gauche serait occupé par Memphis Depay. Ce dernier a très souvent joué sur ce côté-là, lorsqu'il évoluait encore du côté de l'Olympique Lyonnais.

Griezmann poussé vers la sortie ?

En pointe, on retrouverait Sergio Agüero, auteur de 260 buts en 390 rencontres, toutes compétitions confondues, avec Manchester City. Enfin, Lionel Messi retrouverait son côté droit, s'il parvient évidement à un terrain d'entente avec les dirigeants catalans. La mise en avant de ces trois joueurs signifierait que d'autres pourraient passer beaucoup plus de temps sur le banc des remplaçants, à moins qu'ils aillent chercher du temps de jeu ailleurs. Parmi ces fameux joueurs, comment ne pas citer l'attaquant international français Antoine Griezmann (30 ans), annoncé, ces derniers jours, avec insistance, de retour du côté de son ancien club, à savoir l'Atlético de Madrid. Affaire à suivre.