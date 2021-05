Dans quelques heures, l'Espagne sera enfin fixée. Peu avant 20h00, l'intense course au titre prendra fin. A l'issue de la 38eme et dernière journée du championnat, le Real Madrid conservera son titre ou verra son voisin de l'Atlético lui succéder. La seule certitude qu'il est possible d'avoir avant les 90 dernières minutes de la saison 2020-2021, c'est que le titre restera à Madrid. Pour savoir si ça sera chez les Colchoneros ou chez les Merengues, il faudra attendre la fin du déplacement du leader à Valladolid. S'il n'y gagne pas, son dauphin sera couronné en cas de victoire à Villarreal.

Il n'y a qu'avec ce scénario que l'équipe entraînée par Zinedine Zidane peut éviter la saison blanche et voir sa remontada être récompensée par un titre. Si les coéquipiers de Luis Suarez ne doivent pas craquer sous la pression au moment de remporter un premier titre depuis 2014, il en va de même pour les champions en titre dont le bilan annuel déjà mitigé serait carrément médiocre sans le moindre trophée.

Real Madrid : avantage en cas d'égalité de points mais infirmerie pleine



A 430 kilomètres l'un de l'autre, les deux clubs madrilènes vont jouer une finale. Une même finale. Dans les confrontations directes, et donc au classement en cas d'égalité de points, l'avantage est aux partenaires de Karim Benzema à la faveur du succès 2-0 dans le premier derby de la saison. Ce bilan fait qu'un match nul pourrait ne pas être suffisant pour l'Atletico. Aucun calcul ne sera donc possible. Zinedine Zidane par contre va devoir bien se creuser la tête pour aligner le meilleur onze possible malgré une infirmerie pleine comme souvent cette saison. Si Sergio Ramos est de retour, Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal, Victor Vazquez et Ferland Mendy sont absents du côté du Real alors que les Rojiblancos sont au complet. Mais qu'importent les forces en présence, c'est dans les têtes que se joue l'issue d'un tel duel. Entre l'état d'esprit guerrier de Diego Simeone et l'addiction à la victoire de Zinedine Zidane, les deux groupes vont pouvoir miser sur des capacités mentales particulières pour faire le nécessaire dans la course au titre.

L'Atlético va devoir se défaire de l'équipe d'une ancienne légende du Real



Au niveau de l'adversité rencontrée, Valladolid qui est sur la route de l'Atlético va tenter d'arracher le maintien quand Villarreal qui est opposé au Real a besoin de marquer des points pour faire mieux qu'une qualification en Ligue Europa Conférence avant sa finale de Ligue Europa face à Manchester United en milieu de semaine. L'imminence d'une telle échéance pourrait d'ailleurs laisser une fenêtre de tir aux champions en titre quand le leader de la Liga va devoir se débarrasser d'une équipe dont Ronaldo, l'ancien Merengue désormais président, a motivé ses joueurs avec une énorme prime en cas de victoire. Dans ces deux matchs, les moindres détails vont compter. Dans quelques heures, l'Espagne sera enfin fixée et une partie de Madrid pourra célébrer.



Zidane : "C'est ce qui rend le football espagnol si beau !"